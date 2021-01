Overlevingskans besmette verpleeghuisbewoners lijkt toegenomen

Kan het lagere sterfpercentage ook komen doordat de meest kwetsbaren al in de eerste golf zijn overleden? "Daar is inderdaad discussie over en misschien zit er iets in. We zien dat bij de meest kwetsbaren - de mensen met dementie - de overlevingskans niet is verbeterd. Die is even slecht als in het voorjaar. "

De onderzoekers denken ook dat het sterftecijfer is beïnvloed doordat er meer mensen vanuit huis of het ziekenhuis in het verpleeghuis terechtkwamen in het najaar. Die mensen hebben minder vaak dementie en waarschijnlijk daardoor een hogere overlevingskans.

Er is meer onderzoek nodig, maar Hertogh benadrukt dat covid-19 een ernstige ziekte is en blijft voor verpleeghuisbewoners. "Het is heel belangrijk dat we sneller de meest kwetsbaren gaan vaccineren, alleen zo kunnen we de sterfte onder controle krijgen."