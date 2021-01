Bestuursleden vuurwerkbond ondergedoken na bedreigingen

Volgens Onrust komen de bedreigingen uit de hoek van de handel en de vuurwerkliefhebbers. "De freaks om het zo maar te zeggen, die werkelijk denken dat wij het op hen gemunt hebben om de handel kapot te maken en dat alleen maar voor eigen gewin doen. Dat is absoluut niet waar. Maar goed, dat is wel tegen dovemansoren."

De bedreigingen zijn dusdanig dat aangifte is gedaan. "Van een paar personen weten we ook wie erachter zitten", zegt Onrust. Volgens hem neemt de politie de bedreigingen heel serieus. "Als we bellen staan ze met piepende banden voor de deur."

Veel draagvlak

De NVB, een overkoepelende organisatie van lokale vuurwerkverenigingen, wil dat vrijwilligers bij die verenigingen worden getraind in het veilig afsteken van vuurwerk. De vuurwerkshows zouden aan de hand van strenge regels moeten plaatsvinden. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over de afstand die het publiek moet bewaren en welk vuurwerk is toegestaan.

Volgens Onrust is er veel draagvlak voor het voorstel. "We hebben al heel veel mailtjes en aanmeldingen gekregen."

'1 minuut voor 12'

Vanwege het vuurwerkverbod van dit jaar raakten bij de jaarwisseling veel minder mensen gewond door vuurwerk dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat 385 gewonden zijn opgevangen door de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en de huisartsenposten. Dat is minder dan een derde van vorig jaar, toen er 1300 gewonden waren.

Ook oogartsen zagen het aantal gevallen van oogletsel teruglopen. Een gemiddelde jaarwisseling veroorzaakt zeventien blinde ogen (vorig jaar dertien), dit jaar waren het er vier, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Dat er iets moet gebeuren is volgens Onrust dus wel duidelijk. "Mensen moeten hun ogen openen en dan zien ze dat het 1 minuut voor 12 is. Dit kan zo niet doorgaan."