Vuurwerkbond: lokale vuurwerkshows maken jaarwisseling veiliger

De Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) wil bij de volgende jaarwisseling in alle gemeenten lokale vuurwerkshows. Dat moet de jaarwisseling veiliger maken en bovendien hoeft vuurwerk dan niet helemaal te verdwijnen.

Na de afgelopen jaarwisseling, toen vanwege de coronacrisis een vuurwerkverbod gold, gaan er steeds meer geluiden op voor een definitief vuurwerkverbod. "Ook wij vinden dat het wel een partijtje minder kan in Nederland, dat past meer in de tijd van nu", zegt Lars Onrust van de NVB in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar volgens de Nederlandse Vuurwerkbond gaat de discussie de verkeerde kant op en zijn georganiseerde vuurwerkshows een mooie oplossing.

Politiek 'nog niet echt warm'

De bond wil dat er lokale vuurwerkverenigingen komen waar vrijwilligers worden getraind. Die zouden dan met de jaarwisseling in hun eigen buurt vuurwerk kunnen afsteken. Dat moet volgens strenge regels gebeuren. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over de afstand die het publiek moet bewaren en welk vuurwerk is toegestaan.

De shows maken de jaarwisseling veiliger, zegt de NVB. Mensen staan nu vaak dicht bij het vuurwerk dat ze zelf afsteken. Als speciaal getrainde vrijwilligers vuurwerk afsteken en andere mensen op afstand houden, gebeuren er volgens de bond minder ongelukken.

Carbidschieten en paasvuren worden nu vaak al in verenigingsverband georganiseerd. Volgens de NVB kan dat ook met vuurwerk en moeten daarover snel afspraken worden gemaakt. Het is maar de vraag of dat op korte termijn gaat lukken. "We proberen al een paar jaar bij de politiek binnen te komen, maar daar zijn ze er nog niet echt warm voor", zegt de NVB-woordvoerder.