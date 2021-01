Rutte: Trump moet nu Biden erkennen als opvolger

Premier Rutte roept president Trump op de verkiezing van zijn rivaal Biden te erkennen. Hij noemt de beelden uit Washington in een Engelstalige tweet verschrikkelijk.

"Beste @realDonaldTrump", schrijft hij via het account MinPres rechtstreeks aan de Amerikaanse leider, "erken Joe Biden vandaag als de volgende president."

Het is voor het eerst dat Rutte zich zo expliciet uitspreekt over wat hij tot nu toe een interne aangelegenheid van de VS noemde. Wel sprak hij eerder zijn verbazing uit over Trumps beschuldigingen van kiesfraude,

Trump verzet zich tot nu toe vruchteloos tegen de verkiezingswinst van zijn rivaal. Een Congreszitting waarin die winst officieel bekrachtigd zou worden, liep vandaag uit op een bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

'Onvoorstelbaar'

Rutte's afschuw wordt breed gedeeld door internationale leiders. De Britse premier Johnson spreekt van een wanvertoning. "De Verenigde Staten staan voor democratie in de hele wereld. Het is nu cruciaal dat er een vreedzame en ordelijke machtsoverdracht is."

"De vijanden van de democratie zijn dolblij met deze onvoorstelbare beelden uit Washington", reageerde de Duitse minister Maas van Buitenlandse Zaken. "Opruiende woorden lopen uit op geweld."

Een Russische VN-diplomaat twitterde schamper dat de beelden hem herinnerden aan de protesten die in Oekraïne een einde maakten aan de pro-Russische regering. Ook retweette hij de opmerking "Syrische regeringsbronnen melden dat de VS chemische wapens inzet tegen de eigen bevolking", bij beelden van traangas in het Congres.

President Poetin heeft nog niet gereageerd op de beelden, hij woont een kerstnachtmis van de Russisch-Orthodoxe Kerk bij op dit moment.

Schokkend

NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg riep Trump op de uitslag van de verkiezingen te respecteren. Ook hij sprak van schokkende scènes in Washington. Het was voor het eerst in twee eeuwen dat het Capitool werd aangevallen: de laatste keer was tijdens de oorlog van 1812, toen de Britten het gebouw verwoestten.

De Canadese premier Trudeau zei de ontwikkelingen op de voet te volgen. Hij zei dat de Amerikaanse democratische instituten sterk zijn, maar "we maken ons natuurlijk zorgen en volgen de situatie van minuut tot minuut".