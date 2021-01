Kabinet maakt haast: spoedwet verplichte PCR-test naar Kamer

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin een negatieve coronatest verplicht wordt gesteld voor reizigers uit het buitenland. Op die manier wil het ondubbelzinnig vastleggen dat die verplichting juridisch door de beugel kan.

Vorige week stelde het kabinet de test al in, voor iedereen die met trein, bus, boot of vliegtuig naar Nederland reist vanuit een 'hoogrisicogebied'. Op die manier moest het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden beperkt.

Volgens het kabinet was er al een voldoende juridische basis voor die maatregel. Maar in kort geding bepaalde de Haagse rechtbank dat het gezin van de jurist van actiegroep Viruswaarheid vanuit Tanzania naar Nederland mocht vliegen zonder een test te ondergaan.

Lange duur rechtszaak

Het kabinet is het niet met de rechter eens en gaat tegen die uitspraak in hoger beroep. Maar omdat het nog lang kan duren voordat deze zaak tot in laatste instantie is beslist, hebben de ministers De Jonge, Grapperhaus en Ollongeren alsnog een spoedwet gemaakt om de verplichting te regelen.

In de toelichting benadrukt het kabinet het grote belang voor de bestrijding van de pandemie van het vereiste van een negatieve PCR-test voor reizigers uit het buitenland.

De Tweede Kamer, die gisteren het Kerstreces al onderbrak voor een debat over de vaccinatiemaatregelen, zal morgen opnieuw bijeenkomen, nu voor de behandeling van dit wetsvoorstel. En als het wordt aangenomen, wordt het een dag later al behandeld door de Eerste Kamer. Als ook die instemt, gaat de wet kort daarna in.