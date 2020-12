Negatieve coronatest sinds vandaag verplicht voor reizen naar Nederland

Wie met de trein, bus, boot of het vliegtuig vanuit het buitenland naar Nederland reist, moet een negatieve coronatestverklaring kunnen laten zien. Het kabinet had de maatregel vorige week al aangekondigd om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Vannacht om 00.01 uur ging de maatregel in.

De PCR-test dient maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland afgenomen te zijn en geldt voor iedereen die afkomstig is uit een 'hoog risicogebied'. Alleen voor een kleine groep landen met een laag risico op het coronavirus, zoals IJsland, Australië, China, Zuid-Korea en de eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden behalve Curaçao, geldt de verplichting niet.

Vervoerders verantwoordelijk

Vervoersmaatschappijen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de handhaving. Zo moeten vliegreizigers voor het boarden worden gecontroleerd op de PCR-test. Wie geen negatieve testuitslag kan laten zien, mag niet aan boord. De veiligheidsregio's controleren steekproefsgewijs op de luchthavens of mensen zijn gecontroleerd. Nederlanders worden niet teruggestuurd als ze bij aankomst in Nederland geen geldige test bij zich hebben, maar mensen uit het buitenland kunnen wel worden teruggestuurd.

Bij bussen moet de vervoerder bij het instappen controleren. In treinen wordt de controle uitgevoerd op het moment dat ook de kaartjes worden gecontroleerd. Houdt een vervoerder zich niet aan die voorschriften, dan kan een boete worden opgelegd.

Voertuig verlaten

Wie de trein of bus instapt en geen negatieve testuitslag kan laten zien, moet het voertuig verlaten bij de eerste stopplaats in Nederland na de grensovergang. Er wordt aan de reiziger geen boete opgelegd, meldt de Rijksoverheid.

"Wij gaan er wel echt van uit dat mensen die nu reizen, er zelf voor zorgen dat ze zo'n testverklaring bij zich hebben", zegt een woordvoerder van NS. "We zullen mensen zonder zo'n verklaring verzoeken de trein te verlaten, omdat de overheid heeft besloten dat je een verklaring bij je moet hebben. En als het escaleert, dan zullen we hulp vragen van de politie."

Volgens de NS gaat het om een beperkt aantal reizigers. "We zien sinds de coronacrisis dat er veel minder internationale treinen rijden dan voorheen. Er zit maar een handjevol reizigers in", zegt de woordvoerder. Reizigers worden constant gewezen op de verplichte verklaring, zoals bij het kopen van de kaartjes. En ook roept NS het in de treinen om. Wie onder de uitzonderingsregels valt, kan gewoon reizen. "Zij moeten aantonen of uitleggen aan onze collega's dat ze onder die uitzonderingspositie vallen."

Mocht iemand buiten zijn of haar schuld om vertraging bij de reis hebben opgelopen, dan is een nieuwe PCR-test in veel gevallen niet nodig. Als iemand kan bewijzen geen schuld te hebben aan de vertraging, dan mag de testafname een dag ouder zijn: 96 uur in plaats van 72 uur.

Uitzonderingen

Op de verplichting zijn overigens ook uitzonderingen. Zo hoeven passagiers van regionaal openbaar vervoer dat de grens overgaat geen negatieve testuitslag te laten zien. Dat geldt dan alleen voor reizen in een gebied binnen 30 kilometer van de grens met Nederland. Ook voor besloten busvervoer, zoals touringcars, geldt de verplichting niet. Wie met zijn eigen auto vanuit het buitenland naar Nederland reist, hoeft ook geen testuitslag te tonen.

Verder geldt de verplichting niet voor mensen onder de 13 jaar, mensen die over de grens werken of naar school gaan, houders van diplomatieke paspoorten, staatshoofden, leden van een buitenlandse regering en vertegenwoordigers van de NAVO.

Ook is er geen negatieve testuitslag nodig voor mensen die werken in de transportsector, zoals vrachtwagenchauffeurs, medewerkers van containerschepen en de visserij. En ook geldt de verplichting niet voor mensen werkzaam in de energiesector.