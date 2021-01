60-plusser met medisch probleem heeft geen 'prikvoorrang' meer, deskundigen verbaasd

Ook andere epidemiologen vragen zich af of deze keuze niet gewoon een vergissing is. Maar dat is niet zo, zegt Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding aan de Universiteit Maastricht en lid van het Outbreak Management Team én de Gezondheidsraad. Het werkelijke risico bij corona is namelijk meer afhankelijk van leeftijd dan van bestaande medische klachten.

"Als jij een medische indicatie hebt, heb je ongeveer twee of drie keer zoveel kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Als je 90 jaar bent, kan dat 15 keer zo veel worden", zegt Hoebe. "Leeftijd is dus de grootste risicofactor."

Ook het ministerie van Volksgezondheid geeft een soortgelijke uitleg. "Mensen van 60+ lopen sowieso al - los van de vraag of er sprake is van onderliggend lijden - een hoger risico. Vandaar dat ervoor is gekozen in deze groep dit onderscheid los te laten. In de groep 18-60 is dit onderscheid wel relevant."

Dat er geen rekening wordt gehouden met de medische indicatie bij ouderen is dus niet erg, zegt Hoebe. Maar dat de groep 18 tot en met 60 jaar met medische indicatie nu voor de ouderen aan de beurt is bij de vaccinaties, is wel kwalijk, zegt hij. "Dat iemand van 19 jaar met medische problemen nu eerder een vaccin kan krijgen dan iemand van 75 met medische problemen, is nooit de bedoeling geweest."

Vanaf 100 jaar naar beneden

Daarom is het belangrijk dat ouderen meteen gevaccineerd worden, gaat Hoebe verder. Dat adviseerde de Gezondheidsraad gisteren ook al. "Eigenlijk moeten we vanaf 100 jaar naar beneden gaan werken." Maar dat gaat niet gebeuren, laat het ministerie weten.

De keuze om alle ouderen later te vaccineren heeft namelijk te maken met de logistiek. De groep 18 tot 60-jarigen met een medische indicatie wordt ingeënt met het vaccin van farmaceut AstraZeneca. Voor ouderen wordt gewacht op voldoende leveringen van het Pfizer- en Moderna-vaccin, die mogelijk effectiever zijn bij ouderen.