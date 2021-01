Meerderheid Kamer steunt aanpak vaccinatieplan na excuus over 'fouten'

Het kabinet kan door met het vaccinatieplan. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid kregen vandaag in een extra debat tijdens het kerstreces vooral van de oppositie scherpe kritiek op de aanpak, maar een meerderheid van de Tweede Kamer staat in principe achter de gekozen koers.

De oppositie wierp het kabinet onder meer voor de voeten dat het veel te laat was met het vaccineren in vergelijking met andere Europese landen. De vaccins zijn al twee weken geleden aangekomen en liggen in een vriezer. GroenLinks-leider Klaver noemde het onacceptabel dat er kostbare weken verloren waren gegaan. PvdA-leider Asscher sprak van een afgang. Ook werd er door meerdere partijen gesproken over een zwabberend beleid.

Motie van wantrouwen

Oppositiepartij PVV zegde het vertrouwen op in minister De Jonge van Volksgezondheid. "U bent niet de juiste man op de juiste plek", oordeelde PVV-leider Wilders. De motie van wantrouwen van de PVV kreeg alleen steun van Denk, Forum voor Democratie en het Kamerlid Krol, en niet van de andere kritische oppositiepartijen, zoals GroenLinks, SP en PvdA.

"Het is niet fair", zei PvdA-leider Asscher, die benadrukte dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook een zware taak heeft en dat niet alle problemen hem persoonlijk aangerekend kunnen worden.

Fouten

Gisteren had minister De Jonge al toegegeven dat zijn aanpak beter had gekund en dat Nederland dan misschien eerder, kort na de Kerst, had kunnen beginnen met vaccineren. Vandaag maakte hij ook excuus dat hij in in december had gezegd dat de start van het prikken in andere Europese landen vooral "symbolisch" was. Ondanks alle kritiek denkt hij niet aan aftreden, zei hij in het debat. "Ik neem graag verantwoordelijkheid. Dat is hoe ik in het leven sta. Daar hoort het maken van fouten bij."

De Jonge reageert op een vraag van PVV-leider Wilders: