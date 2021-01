Kuipers: bezetting ziekenhuizen lijkt piek te hebben bereikt

Het ziet ernaar uit dat het aantal covidpatënten in de ziekenhuizen zijn hoogste punt heeft bereikt en binnenkort gaat dalen, net als te zien is bij de besmettingen. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag op zijn wekelijkse persmoment.

Volgens Kuipers vertonen de cijfers van de afgelopen week een grillig verloop, mogelijk vanwege de feestdagen. Maar hij heeft goede hoop dat de bezetting inmiddels "een plateau" heeft bereikt. "Al zeg ik dat nog heel voorzichtig. Het kan zijn dat het cijfer morgen weer iets omhoog gaat. Maar daar word ik niet zenuwachtig van. Ik heb een beter gevoel dan rond de Kerstdagen. Toen vroegen we ons echt af: waar gaat dit heen?"

In totaal liggen er nu 2845 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, van wie 715 op de IC. Dat is grofweg hetzelfde aantal als op Oudejaarsdag.

Cruciaal ziekenhuispersoneel

Kuipers noemde het "heel goed nieuws" dat het kabinet heeft besloten om woensdag al te beginnen met vaccineren en daarbij ook zo'n 6000 ambulancemedewerkers mee te nemen, net als de 24.000 ziekenhuismedewerkers die het meest cruciaal zijn in de behandeling van covidpatënten.

Met cruciaal ziekenhuispersoneel worden volgens hem onder anderen IC-verpleegkundigen bedoeld. "Als zo'n verpleegkundige uit het rooster valt, scheelt dat vier IC-bedden." Ziekenhuizen kunnen hun medewerkers niet verplichten zich te laten inenten, maar ze geven het personeel wel veel informatie in de hoop hen daarmee over de streep te trekken, benadrukt Kuipers.