Afwezigheid Alibaba-oprichter Jack Ma leidt tot speculaties over vermissing

Jack Ma, de markante oprichter van de Chinese webwinkelgigant Alibaba, is al twee maanden niet meer in het openbaar gezien. Het leidt tot de vraag of hij vermist is, mede gevoed doordat hij met de Chinese overheid in de clinch ligt.

"De wildste geruchten doen de ronde, ook op Chinese sociale media. Tot nu toe is het vooral speculatie", zegt China-correspondent Sjoerd den Daas.

Volgens persbureau Reuters verscheen Ma voor het laatst eind oktober in het openbaar. Hij hield toen een inmiddels fameuze toespraak in Shanghai, waarin hij zeer kritisch was over het bankensysteem in China. Het leidde ertoe dat de beursgang van zijn financiële vehikel Ant Group, dat onder meer betalingen en verzekeringen verzorgt, werd uitgesteld.

"Of dat reden is om één van China's bekendste ondernemers voor kortere of langere tijd te laten verdwijnen is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen, maar tot nu toe lijkt me dat onwaarschijnlijk", zegt Den Daas.

"Dubbele afspraak"

De Financial Times meldde afgelopen vrijdag dat Ma al in november is vervangen als jurylid in de finale van een talentshow voor ondernemers. Zijn foto verdween van de webpagina van het programma en hij zat ook niet meer in een promotievideo.

Een woordvoerder van Alibaba zegt tegen Reuters dat dit het gevolg was van een dubbele afspraak in Ma's agenda.

Maar Den Daas vermoedt dat de miljardair zich in deze fase even koest houdt, al dan niet op aandringen van de autoriteiten. Niet alleen is de beursgang van Ant uitgesteld, er loopt inmiddels ook een mededingingsonderzoek naar Alibaba.