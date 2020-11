Recordbeursgang Ant Group uitgesteld na gesprekken met Chinese toezichthouders

De voorgenomen recordbeursgang van het Chinese Ant Group is op het laatste moment uitgesteld, nadat de top van het bedrijf gisteren heeft gesproken met Chinese toezichthouders. Wat er toen is besproken, is niet duidelijk, The New York Times vermoedt vanwege de timing dat er mogelijk onenigheid is tussen het bedrijf en de toezichthouders.

Het was voor de beurs in Shanghai in ieder geval reden om de beursgang op te schorten; Ant Group zou niet meer voldoen aan de voorwaarden voor een notering. Hierna heeft Ant Group besloten om ook de beursgang in Hongkong, die gelijktijdig zou plaatsvinden, uit te stellen.

Ant Group is een fintech-bedrijf en beheert onder meer Alipay. Dit is een online betaaldienst met honderden miljoenen gebruikers.

Beursgang van 29 miljard euro

De aandelenhandel op beide beurzen zou aanstaande donderdag beginnen en had ruim 29 miljard euro moeten opleveren. Wanneer de beursgang nu alsnog doorgaat, is onbekend. De voorbereidingen voor de beursgang zijn al maanden bezig. De interesse vanuit investeerders is groot. The Wall Street Journal noemt het schorsen van de beursgang een "verbijsterende draai".

De top van Ant Group, onder wie voorzitter en Alibaba-oprichter Jack Ma, werd in totaal door vier toezichthouders op het matje geroepen. Het gaat onder meer om de Chinese centrale bank en de beurswaakhond.