WikiLeaksoprichter Assange mag niet worden uitgeleverd aan VS

WikiLeaksoprichter Julian Assange wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechtbank bepaald. Volgens de rechter is het risico te groot dat Assange zelfmoord zou plegen bij uitlevering.

Assange (49) probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten. De oprichter van de bekende klokkenluiderssite riskeert daardoor volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar.

De Britse politie arresteerde Assange in 2019. Hij had toen zeven jaar ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land trok in 2019 zijn handen af van de WikiLeaksoprichter. Assange zit nu nog vast in de Londense gevangenis Belmarsh.

Advocaten van de Australiër stellen dat Assange als journalist handelde en aanspraak kan maken op de vrijheid van meningsuiting. Ze wijzen erop dat hij met het lekken van de documenten militaire misstanden blootlegde in Irak en Afghanistan.

Hoger beroep mogelijk

Hoewel de Britse rechter nu heeft bepaald dat Assange niet wordt uitgeleverd is het einde van het juridische gesteggel nog niet in zicht. De VS heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan. Tegen een uitspraak kan Assange zich opnieuw verzetten. Uiteindelijk zal de Britse minister van Binnenlandse Zaken de knoop doorhakken.

Assanges aanhangers hopen ondertussen dat de Amerikaanse president Donald Trump ingrijpt en hem gratie verleent. Ook de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, kan na zijn aantreden op 20 januari besluiten om vervolging te laten vallen. Of hij daarvoor voelt, is onduidelijk. Ooit noemde Biden hem een "hightech-terrorist".