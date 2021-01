3,5 miljoen extra uit Brussel voor migranten in Bosnië

De Europese Commissie trekt nog eens 3,5 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan migranten in Bosnië-Herzegovina. Een deel van het Lipa-kamp, met daarbij tenten en andere onderkomens van zo'n 1400 mensen, werd anderhalve week geleden in de as gelegd en gesloten. Vermoedelijk is de brand aangestoken door een groep voormalige bewoners.

Het geld uit Brussel is een aanvulling op de 4,5 miljoen euro aan hulp die de commissie in april al toezegde. Met het extra geld kunnen onder meer warme kleding, dekens, voedsel en gezondheidszorg worden betaald. Ook gaat een deel van het geld naar coronazorg.

In Bosnië zitten duizenden migranten zonder fatsoenlijk onderkomen. Zij hebben te maken met kou en regen, zegt de commissie. Volgens buitenlandchef Borrell van de Europese Unie is hun situatie onacceptabel. "Winterbestendige accommodaties zijn een voorwaarde voor humane levensomstandigheden", zegt hij. "De lokale autoriteiten moeten bestaande locaties voor deze mensen beschikbaar stellen en zorgen voor een tijdelijke oplossing, tot het kamp opnieuw is opgebouwd."

Opvangcapaciteit onvoldoende

In Bosnië-Herzegovina worden meer dan 5400 vluchtelingen en migranten opgevangen in centra die door de EU worden betaald. Maar de capaciteit is volgens de Europese Commissie onvoldoende.

Brussel dringt er bij de lokale autoriteiten op aan om meer opvanglocaties te openen en te stoppen met het sluiten van bestaande faciliteiten. "Zonder toegang tot basisvoorzieningen als elektriciteit, water en verwarming worden kwetsbare mensen blootgesteld aan serieuze risico's", staat in een verklaring.