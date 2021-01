Ook huisartsen willen sneller vaccinatie, overleg met ministerie

Huisartsenvereniging LHV wil dat ook huisartsen met voorrang worden gevaccineerd tegen corona. De vereniging zegt daarover in "intensief overleg" te zijn met het ministerie van Volksgezondheid. De vereniging verwacht vandaag de afspraken met het ministerie af te ronden en die bekend te kunnen maken.

Het overleg is nog niet helemaal afgerond, "dus over de uitkomsten kunnen we nu nog niet met zekerheid berichten", schrijft de LHV op haar website.

De vereniging kwam in actie nadat gisteren naar buiten was gebracht dat het zorgpersoneel in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. De LHV benadrukt dat ook huisartsen een belangrijke rol spelen in de spoedzorg.