Grapperhaus: overgrote deel heeft zich met Oud en Nieuw voortreffelijk opgesteld

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kijkt tevreden terug op de jaarwisseling. Volgens hem heeft bijna heel Nederland zich aan de dringende adviezen en maatregelen gehouden en zijn veel mensen gewoon thuisgebleven, met weinig bezoek. Wel constateert de minister dat er in verschillende plaatsen kleine groepen raddraaiers actief waren, die zich volgens hem "totaal nergens aan houden".

"Het overgrote deel van de mensen heeft zich voortreffelijk opgesteld", zegt Grapperhaus. "Een potje scrabble is weer de nationale sport geworden. Er zijn illegale feesten geweest, maar weinig. Het overgrote deel van de mensen heeft gezegd: kiezen op elkaar, maar we moeten van die ellende van het virus af." Volgens hem was er dit jaar ook minder geweld tegen hulpverleners, die volgens de bewindsman "een voortreffelijke job" hebben gedaan.

Korpschef Henk van Essen zegt dat het voor de politie een drukke nacht was, met veel meldingen van overlast. Die gingen vooral over branden en vuurwerk. Grote excessen zijn volgens Van Essen uitgebleven. "Helaas zijn op verschillende plaatsen collega's en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid. Dat is en blijft onacceptabel."

Vuurwerkverbod

Ondanks het vuurwerkverbod was er op veel plaatsen toch vuurwerk te zien en te horen. Grapperhaus: "Er is zeker nog illegaal vuurwerk afgestoken, maar de politie geeft aan dat er geen grote calamiteiten zijn geweest. In een aantal plaatsen waren er raddraaiers die hoe dan ook willen vernielen, brand willen stichten, illegaal vuurwerk willen afsteken. De politie zegt dat ze daar in een aantal plaatsen heel duidelijk de controle op hebben genomen."

Volgens hem gaat het om een "kleine groep die zich totaal nergens aan houdt". Mensen die vuurwerk gooien naar hulpverleners zijn in de ogen van de minister "gevaarlijke gekken".

Het voornaamste doel van het vuurwerkverbod was het ontlasten van de zorg, en dat lijkt volgens de justitieminister gelukt. Eerder vandaag pleitte voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad voor een definitief vuurwerkverbod. Grapperhaus, die Oud en Nieuw thuis vierde met een potje scrabble, wil niet "op 1 januari al definitieve conclusies" trekken.

Geweld

Eerder vandaag zei de Nederlandse Politiebond dat de jaarwisseling niet rustig is verlopen, maar dat er geen sprake was van "een veldslag". In verschillende plaatsen werd vuurwerk naar agenten en brandweerlieden gegooid. Zo raakten in Arnhem drie agenten gewond toen ze met stenen werden bekogeld bij het beëindigen van een feest. In Wapenveld loste een agent een waarschuwingsschot, toen hij door jongeren werd belaagd.

In Waardenburg hield de ME een groep van zo'n honderd mensen tegen die de brandweer belemmerden bij het blussen van een autobrand. Ook in Rotterdam greep de Mobiele Eenheid in toen jongeren de brandweer met stenen en vuurwerk bekogelden.

Ook in Leeuwarden werd de politie belaagd met vuurwerk: