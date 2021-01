Voorzitter politiebond: 'Veel agressie tegen politiemensen en brandweerlieden'

In Rotterdam greep de ME in toen jongeren de brandweer met stenen en vuurwerk bekogelden. Ook in Katwijk en Den Haag werden hulpverleners belaagd. In Amsterdam Nieuw-West zijn vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie gooiden.

'Mensen zijn soms grenzeloos'

"In combinatie met alcohol en drugs, zijn mensen soms grenzeloos", zegt Struijs in het NOS Radio 1 Journaal. De incidenten waren verspreid over het land, vertelt hij. "De politie en de ME moesten soms aan de bak, ook in steden waar ik het niet had verwacht."

Volgens de voorzitter van de Nationale Politiebond is het geen veldslag geworden. "Maar je hoort mij ook niet spreken van een rustige Oud en Nieuw. Het zit er een beetje tussenin", aldus Struijs die ook nog wacht op de getallen van de Nationale Politie die later vandaag worden bekendgemaakt.