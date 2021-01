Pfizer/BioNTech-topman: lastig om snel meer vaccins te produceren

Het wordt moeilijk om op korte termijn een grote hoeveelheid nieuwe vaccins van Pfizer/BioNTech te produceren. Dat zegt BioNTech-topman Ugur Sahin in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is vooralsnog het enige goedgekeurde vaccin in de Europese Unie. Daardoor is de vraag naar het Pfizer-vaccin groot, maar het is moeilijk om er snel meer van te produceren: "Het is niet zo dat er overal ter wereld nog ongebruikte fabrieken staan die we kunnen gebruiken", zegt Sahin.

Sahin is kritisch over het aankoopbeleid van de EU. De Verenigde Staten bestelden in juli al 600 miljoen doses, terwijl de EU pas in november een (kleinere) bestelling plaatste en inzette op meer verschillende vaccins. "Het proces in Europa was zeker niet zo snel en eenvoudig als in andere landen", zegt de topman.

Eerder deze week werd bekend dat de EU nog eens 100 miljoen doses heeft besteld, waarmee het totaal uitkomt op 300 miljoen vaccins. Nederland ontvangt daarvan 3,89 procent, ofwel bijna 12 miljoen doses.

Eind januari moet duidelijk worden hoeveel het bedrijf extra kan produceren. De hoop is dat in februari een nieuwe productielijn kan worden geopend in Marburg, bij Frankfurt.

Vaccin kan in zes weken aangepast worden

Op dit moment wordt onderzocht of het Pfizer-vaccin ook voldoende beschermt tegen de gemuteerde Britse variant van het virus. "Daar weten we snel meer over", zegt Sahin. Als het om een sterke mutatie gaat, is het volgens hem mogelijk om het vaccin binnen zes weken aan te passen.

Ook wordt op dit moment gewerkt aan een manier om de doses makkelijker te bewaren. Nu moet het vaccin nog bij een temperatuur van -70 graden opgeslagen worden. Sahin verwacht dat de volgende versie van het vaccin ook bij hogere temperaturen kan worden bewaard. Aan het eind van de zomer zou die versie gereed moeten zijn.