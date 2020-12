Waarom hebben de Britten het Oxford-vaccin al wel, en wij nog niet?

Het Nederlandse kabinet heeft in totaal bijna 60 miljoen vaccins van zes verschillende producenten aangekocht. Daarvan is nu alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd. Komende week beslist het EMA of het vaccin van de Amerikaanse fabrikant Moderna wordt toegelaten.

De overheid heeft ook een optie op het gezamenlijke vaccin van het Britse GSK en het Franse Sanofi. Die bedrijven lieten onlangs weten dat het vaccin nog wel een jaar op zich kan laten wachten. Ook van de Nederlandse farmaceut Janssen wordt in de komende maanden nog geen goedgekeurd vaccin verwacht.

Op 8 januari moet het vaccineren in Nederland van start gaan. Dat is een stuk later dan in andere Europese landen, waar al is begonnen met het inenten van honderdduizenden mensen.