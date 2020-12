VN: Nederland moet in Utrecht geboren Denny helpen met nationaliteit

Nederland heeft de rechten van een in Utrecht geboren jongen met een Chinese moeder geschonden door hem te registreren als een kind met een "onbekende nationaliteit". Dat oordeelt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, dat eist dat Denny wordt ingeschreven als statenloze of als Nederlander.

De jongen werd in 2010 in Utrecht geboren als zoon van een 21-jarige moeder uit China. Zij belandde op haar vijftiende gedwongen in de prostitutie, nadat ze vanuit China naar Nederland was gesmokkeld. Ze wist in 2008 te ontsnappen en deed aangifte bij de politie van wat er met haar was gebeurd.

Chinees staatsburger

Omdat Denny's moeder door haar ouders in China in de steek is gelaten, heeft ze niet het Chinese staatsburgerschap. Ze kon daarom ook niet bewijzen welke nationaliteit haar zoon heeft. Denny werd bij de gemeente ingeschreven met "nationaliteit onbekend", meldt het VN-comité.

De vrouw kon ook niet aantonen dat Denny geen nationaliteit heeft. Dat vereist de Nederlandse wet echter wel, om de status van iemand te veranderen van "onbekend" naar "statenloos". Als Denny wordt aangemerkt als "statenloos" heeft hij recht op internationale bescherming, volgens de VN.

Bang voor deportatie

Moeder en zoon wonen in een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben geen contact met Nederlanders en zijn constant bang dat ze worden gedeporteerd, aldus het Mensenrechtencomité.

Het comité wil niet alleen dat Nederland Denny erkent als Nederlander of als statenloze, het dringt er ook op aan dat Nederland de wetgeving herziet over de procedures van statenloosheid en het verkrijgen van burgerschap.

In 2016 stonden in Nederland 13.169 kinderen onder de 10 jaar geregistreerd met een "onbekende nationaliteit", volgens de VN. Veel van die kinderen werden in Nederland geboren.