Staatssecretaris over bijstand: fout maken, maakt je nog geen fraudeur

Staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken gaat onderzoeken hoe het begrip fraude in de wet verankerd kan worden. "Een fout maken, maakt je nog geen fraudeur", reageert hij op de ophef die ontstond doordat een vrouw met een bijstandsuitkering ruim 7000 euro moet terugbetalen omdat ze boodschappen liet betalen door haar moeder.

Het probleem is volgens hem dat het onderscheid tussen onbewust een fout maken en bewust frauderen nu nog niet is opgenomen in de wet. Volgens Van 't Wout komen mensen daardoor te vaak in de problemen, of ze worden onterecht als fraudeur aangemerkt.

Van 't Wout: "Want het is natuurlijk niet erg als je af en toe een gift of hulp van iemand ontvangt. Maar het is wat anders als iemand elke maand structureel steun ontvangt."

'Menselijke maat'

Of iemand recht heeft op bijstand, wordt door gemeenten bekeken op basis van zijn of haar inkomsten. Bijstandsontvangers zijn verplicht om wijzigingen van hun situatie door te geven. Gemeenten onderzoeken hun inkomsten. Daarbij moet de "menselijke maat centraal staan", volgens de staatssecretaris.

Van 't Wout zegt de komende maand met gemeenten in gesprek te gaan over het onderzoek dat gemeenten doen naar bijstandsgerechtigden. Ook komt er een zogenoemd Aanjaagteam Preventie. Dat moet onder meer het onbewust maken van fouten voorkomen, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier.

Privacyaspecten

De staatssecretaris wil niet specifiek ingaan op de zaak rond de vrouw in Wijdemeren, "vanwege privacy-aspecten en omdat deze zaak momenteel nog bij de rechter ligt vanwege een hoger beroep". Zij moet ruim 7000 euro terugbetalen, omdat haar moeder drie jaar boodschappen voor haar deed.

Op dat nieuws volgden vele verontwaardigde reacties, online en vanuit de Haagse politiek.