Oppositieleider Navalny riskeert 3,5 jaar cel bij terugkeer naar Rusland

Als hij nu in Rusland aankomt, wordt Navalny gearresteerd en loopt hij de kans om voor jaren van het politieke toneel te verdwijnen. Godfroid denkt daarom dat de kans dat Navalny terugkeert naar Rusland klein is. "Na zijn vergiftiging zei hij dat hij terug zou komen naar Rusland zodra hij hersteld was, maar dit wordt hem nu moeilijk gemaakt." Navalny zou in principe naar Rusland kunnen afreizen maar daar aangekomen is de kans groot dat hij direct wordt opgesloten.

In het verleden werd Navalny al meerdere keren opgepakt. "Maar een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf kreeg hij nog niet eerder opgelegd. De vergiftiging was een heel directe manier om hem uit te schakelen en de Russische regering hoopt dat zijn achterban hem na een jarenlange gevangenisstraf of een jarenlang verblijf in het buitenland zal vergeten."

Oppositie voeren vanuit het buitenland

"Waarschijnlijk zal Navalny politiek asiel aanvragen in Duitsland. En het is ook aannemelijk dat hij dit zal krijgen, omdat hij bij terugkeer naar Rusland zal worden vervolgd." Veel van zijn oppositieprogramma doet Navalny al online. Hij maakt informatievideo's over fraude en corruptie en ook roept hij online op om te demonstreren. "Maar de oppositie in Rusland is hiermee zo goed als onthoofd. Het is niet eenvoudig om iets voor elkaar te krijgen nu hij niet fysiek in Rusland kan zijn.

Navalny reageert op Twitter en Instagram woedend op het nieuws. "De FSIN verwijst naar een artikel van Lancet, en eist dat ik de gevangenis in ga. Maar excuse me, het artikel gaat over hoe ik ben vergiftigd met novitsjok. Dat zou betekenen dat de staat daarmee officieel mijn vergiftiging erkent. Waar blijft die strafrechtzaak?"