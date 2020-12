Wekdienst 29/12: Negatieve coronatest verplicht • Weekcijfers RIVM

PDC Darts Gebruiker geverifieerd door Twitter @OfficialPDC

𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗥 𝗩𝗢𝗢𝗥𝗧 𝗪𝗜𝗡𝗦 Vincent van der Voort beats Nathan Aspinall 4-2 to book his place in the Last 16. His best run at the World Championship in five years!