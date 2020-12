Huis van Afgevaardigden stemt Trumps veto over defensiebegroting weg

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een veto van president Trump over de defensiebegroting weggestemd. De nota van zo'n 740 miljard dollar was al aangenomen door het Huis en de Senaat toen de president zijn veto uitsprak. Naar verwachting zal ook de Senaat het veto van tafel vegen.

Trump wees de begroting vorige week af, onder meer omdat hij bezwaar maakt tegen het voornemen om legerbases die zijn vernoemd naar leiders van de zuidelijke staten in de Amerikaanse Burgeroorlog te hernoemen. Ook wil hij dat er voorstellen worden gedaan om online platformen strenger aan te pakken.

Vanuit het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, klonk meteen al kritiek op Trumps veto. "Een daad die onze troepen beschadigt, onze veiligheid in gevaar brengt en de wens van het Congres ondermijnt", noemde voorzitter Pelosi het veto. Met 322 stemmen tegen en 87 stemmen voor, werd de benodigde tweederdemeerderheid tegen het veto daar ruim gehaald.

Eerste veto dat strandt

Ook in de in meerderheid Republikeinse Senaat is er brede steun voor de defenisiebegroting. Jim Inhofe, de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie voor het leger noemde de nota "van vitaal belang voor onze veiligheid en troepen". De Senaat stemt later vandaag over Trumps veto. Ook daar is een tweederdemeerderheid nodig om het veto van tafel te vegen.

Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president een defensiebegroting heeft geblokkeerd. Als de Senaat zich nu tegen Trumps beslissing keert, is het ook voor het eerst dat het Congres een veto van Trump ongedaan maakt.