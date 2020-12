Trump houdt met veto defensiebegroting van 740 miljard dollar tegen

De Amerikaanse president Trump heeft de goedkeuring van de jaarlijkse defensiebegroting geblokkeerd. Hij gebruikte zijn veto om de nota van zo'n 740 miljard dollar, die al een ruime meerderheid kreeg in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, voorlopig tegen te houden.

Trumps veto is bijzonder. De jaarlijkse nota, die dit jaar 4500 pagina's telt, is sinds 1961 altijd goedgekeurd.

Toen de nota eerder deze maand door de Senaat werd aangenomen, zei Trump al zijn veto te gaan gebruiken. Hij ageert onder meer tegen het voornemen in de nota om legerbases die zijn vernoemd naar leiders van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog te hernoemen.

Trump wil ook niet dat de door hem gewenste terugtrekking van militairen uit bijvoorbeeld Afghanistan en Duitsland wordt beperkt. Verder mist hij in de voorstellen een strengere aanpak van online platformen. Hij noemde de begroting "een cadeau voor China en Rusland".

Brede steun van Democraten én Republikeinen

De begroting is in het Congres breed gesteund door zowel Democraten als Republikeinen. De kans bestaat daardoor dat het veto van Trump van tafel wordt geveegd door zijn eigen partijgenoten. Een veto van de president is namelijk met een tweederdemeerderheid op te heffen.

Adviseurs hadden volgens persbureau Reuters Trump daarom ook geadviseerd zijn veto niet te gebruiken. Het zou hem vooral gezichtsverlies opleveren in de laatste weken van zijn presidentschap. Daarnaast zou het de Republikeinen kunnen verdelen, kort voor de cruciale race om twee Senaatszetels in Georgia begin januari.

Ook onenigheid over coronasteun

Gisteren dreigde Trump ook al zijn veto te gebruiken voor het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar, waar de Republikeinen en Democraten de afgelopen weken in het Congres koortsachtig over hadden onderhandeld.

Maandag bereikten de partijen een akkoord, maar volgens Trump was het bedrag in het pakket veel te laag. Ook wordt het geld volgens hem uitgegeven aan de verkeerde zaken. Trump vroeg het Congres een nieuw wetsvoorstel te sturen.