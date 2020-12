Trump stuurt onverwacht de coronasteunwet terug naar het Congres

De Amerikaanse president Donald Trump heeft, tegen de verwachtingen in, geweigerd zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat maandag door het Congres goedgekeurd is. Over het pakket ter waarde van 900 miljard dollar is maanden vergaderd, maar Trump noemt het "een schande".

Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder de steunwet zou zetten. Het huidige pakket is volgens de president echter totaal anders uitgepakt dan hij had verwacht.

Het tweede steunpakket omvat onder meer een eenmalige steuncheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen. Ook is er steun voor de miljoenen inwoners die sinds het begin van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt en worden kleine bedrijven geholpen. Aanstaande zaterdag loopt het huidige steunpakket af. Benodigde hulp kan vertraging oplopen als Trump zijn handtekening niet tijdig onder de nieuwe wet zet.

Het nieuwe pakket maatregelen wordt door zowel Democratische als Republikeinse kopstukken als compromis gezien. De Democraten wilden eigenlijk ook rechtstreekse steun voor gemeenten en staten, maar die komt er voorlopig niet.

2000 dollar

Trump vraagt het Congres in een twittertoespraak om een nieuw wetsvoorstel te sturen. Hij vraagt het "belachelijk lage" bedrag dat Amerikanen zouden ontvangen te verhogen. Dat moet van 600 dollar naar 2000 dollar per volwassene, of 4000 dollar per stel. Ook wil hij dat het bedrag voor kleine bedrijven omhoog gaat. Daarnaast wil Trump dat "verspillende en onnodige" onderdelen uit de wet geschrapt worden.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, juicht de woorden van Trump toe. In een reactie op Twitter schrijft ze aan Republikeinen: "Laten we dat doen!". Andere prominente Democraten, als Chuck Schumer en Alexandria Ocasio-Cortez sluiten zich via het sociale medium bij haar aan.