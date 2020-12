Trump zet alsnog handtekening onder coronasteunpakket

Het huidige steunpakket liep zaterdag af. De miljoenen Amerikanen die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn, verliezen daardoor hun werkloosheidsuitkering. Dat kwam Trump gisteren op kritiek te staan van zijn opvolger Joe Biden.

Nu Trump toch akkoord is gegaan met de nieuwe steunmaatregelen, voorkomt hij ook een shutdown van de Amerikaanse overheid. Aan het steunpakket is namelijk ook budget gekoppeld om de federale overheidsdiensten te financieren. Zonder handtekening van Trump zouden veel overheidsdiensten dinsdag gedeeltelijk op slot gaan.

Compromis

Over het coronasteunpakket was maandenlang onderhandeld door de Republikeinen en Democraten. Het resultaat was een zwaarbevochten compromis, waarbij de meeste Amerikanen een eenmalige steuncheque van 600 dollar zouden krijgen.

Trump vond dat dat bedrag moest worden verhoogd naar 2000 dollar per volwassene of 4000 dollar per stel. Ook wilde hij dat het bedrag voor kleine bedrijven omhoog zou gaan.