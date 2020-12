1100 militairen ingezet om gestrande vrachtwagenchauffeurs thuis te krijgen

Een van de chauffeurs die na een negatieve uitslag wel de oversteek mocht maken, is de 29-jarige vrachtwagenchauffeur Floriaan Schilstra. Hij reed afgelopen maandag met zijn vrachtwagen in Wales toen hij hoorde dat de grenzen werden gesloten. Gedurende de dag kwamen de berichten dat de eerstvolgende mogelijkheid om terug te rijden naar Nederland pas woensdag zou zijn. Voor Schilstra begon toen de onzekerheid. "Niemand wist zeker of die boot zou gaan."

Naar huis voor kerst

Uiteindelijk was er gisteren voor hem een plek vrij op een veerboot die zou vertrekken vanuit Harwich. "Toen ik naar de boot reed zat ik hem wel te knijpen. "Als dat maar goed gaat' dacht ik", zei Schilstra vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus toen ik eenmaal op de boot zat, viel er echt wel een last van mijn schouders af." De eerste chauffeurs die de veerboten op mochten, vierden dat met luide toeters. Schilstra: "Aan boord was de sfeer relaxed, ook omdat de meeste chauffeurs zoiets hadden van, nu varen we, dan kan er eigenlijk niets meer mis gaan."

Zo reed hij op kerstavond vanuit Hoek van Holland naar huis. "Mijn vriendin had een aantal dagen slecht geslapen toen ik in Engeland zat, dus toen ik weer op Nederlandse bodem arriveerde, was iedereen erg blij."

'Blij dat we onderweg zijn'

Maar lang niet alle gestrande chauffeurs waren met kerstavond thuis. Bas Timmermans en zijn vier collega's konden vanochtend pas de oversteek naar het vaste land maken. Via de Kanaaltunnel zijn ze in een gehuurd busje nu onderweg naar huis. "We zijn meteen gaan rijden toen we alle vijf een negatieve testuitslag kregen", zei Timmermans tegen Omroep Brabant.

De vrachtwagens hebben ze op het terrein van een klant laten staan. Aansluiten in de rij met duizenden trucks om de oversteek met de veerboot te maken zagen ze niet zitten. "De vrachtwagens halen we volgende week wel op als het rustiger is. Eerst naar huis naar onze familie. We zijn blij dat we eindelijk onderweg zijn", zegt Timmermans.