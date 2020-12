Nederlanders vast in Engeland: 'We weten niet waar we aan toe zijn'

Hij kwam vanochtend aan in Engeland. "Ik ben maar gewoon gaan rijden naar mijn klanten", zegt hij. "Ik hoorde dat er woensdag een boot terug gaat, maar dat is helemaal niet zeker. Niemand weet of die ook echt gaat varen."

Het is de onzekerheid die hem zenuwachtig maakt. Onzeker of hij de feestdagen wel met zijn geliefde door kan brengen. "Ik woon samen met mijn vriendin in Apeldoorn. We zouden dit jaar lekker met z'n tweeën Kerstmis vieren."

Van de boot gezet

Ook Felix Petersma was van plan om Kerst te vieren in Nederland. De 27-jarige Petersma studeert en werkt aan de universiteit van St. Andrews in Schotland en zou naar zijn ouders in Amsterdam gaan voor de feestdagen.

"Ik zou gisteravond vanuit Edingburgh naar Nederland vliegen. Maar toen werd alles gecanceld. Daarom had ik gisterochtend besloten om de trein naar Newcastle te pakken omdat van daaruit de ferry naar Nederland gaat. Ik had begrepen dat die nog gewoon naar Nederland zou vertrekken."