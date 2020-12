EU-diplomaten krijgen vandaag briefing over brexit-deal

Diplomaten van de EU-lidstaten krijgen vandaag een briefing van EU-onderhandelaar Michel Barnier over het handelsakkoord waarover Brussel en Londen gisteren overeenstemming hebben bereikt.

De details van het zeker 1500 pagina's tellende dossier zullen de komende dagen duidelijk worden. Volgens de Britse onderhandelaar Lord Frost wordt het document "spoedig" gepubliceerd. Gisteren werden alleen de hoofdlijnen van het akkoord bekendgemaakt.

'Dun akkoord'

De deal moet nog worden goedgekeurd door het Britse parlement. Dat zal geen beletsel meer vormen, want premier Johnson kan op steun rekenen van Labour, naast zijn eigen Conservatieve achterban. De oppositiepartij noemt de deal "een dun akkoord", met te weinig afspraken over de bescherming van banen en werknemersrechten, maar zal die wel steunen omdat het enige alternatief een no-deal-brexit is.

Ook het Europees Parlement moet het akkoord nog ratificeren, maar kan dat niet meer doen voor 1 januari, als de nieuwe regels in werking treden. Waarschijnlijk stemt het parlement er later in januari over. Tot die tijd zal er sprake zijn van een voorlopige toepassing van de regels.

In een videoboodschap op Twitter hield premier Johnson gisteravond een ontwerp van de deal omhoog. Hij beschreef de deal als "een klein cadeau voor iedereen die iets te lezen zoekt tijdens de kerstdagen".