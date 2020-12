Ondanks vooruitgang in strijd tegen corona is sterfkans op IC nog even groot

Zeven op de tien covidpatiënten op IC is man

Wat weten we dankzij de laatste NICE-data verder nog over coronapatiënten die momenteel in het ziekenhuis liggen? De gemiddelde leeftijd op de IC is 64 jaar. In juli en augustus zakte die naar ruim 60, maar inmiddels is hij weer op het oude niveau.

De grootste groep op de intensive care bestaat uit mensen van 70 tot 75 jaar. Ook verreweg de meeste overledenen zijn 70-plus. Maar er zijn dit jaar ook 213 patiënten jonger dan 40 op de IC gekomen en 15 van hen hebben het niet overleefd.

Waar in maart en april een op de vier covidpatiënten in het ziekenhuis doorstroomde naar de intensive care, is dat nu nog maar een op de zes. Ruim 70 procent van hen is man, zonder dat daar nu al een verklaring voor is.

Wat ook onveranderd is gebleven: meer dan driekwart van de IC-patiënten heeft overgewicht en 10 procent ernstige obesitas. Overigens blijkt het niet zo te zijn dat overgewicht het risico van overlijden op een IC vergroot.