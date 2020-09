Gommers: coronapatiënten nu veel korter op IC

Er kunnen op dit moment misschien wel drie keer zoveel coronapatiënten op de intensive cares terecht als in maart en april, aan het begin van de coronapandemie in Nederland. Dat bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Dat komt doordat de ligduur van patiënten op de IC veel korter is geworden. In maart en april lag een patiënt gemiddeld 22 dagen op de IC, in juli en augustus was dat gedaald naar minder dan acht, blijkt uit cijfers van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Dat houdt in dat de capaciteit dus ongeveer is verdrievoudigd. Daarbij moet worden aangetekend dat de cijfers over juli en augustus nog iets hoger kunnen liggen, omdat een aantal van die patiënten nog op de IC lag toen het rapport werd geschreven.

"We zijn nog aan het onderzoeken hoe het komt dat mensen de IC sneller kunnen verlaten", zegt Gommers. "Maar als je ervan uit gaat dat het om een vergelijkbare groep patiënten gaat, dan denk ik dat een belangrijk deel is toe te schrijven aan de verbeterde behandeling."

Grotere kans op overleving

De coronapatiënten verlaten niet alleen sneller de IC, de kans op overleving is ook beter geworden, zegt Gommers. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat het virus milder is geworden.

"We moeten nog meer onderzoek doen naar de oorzaken, maar het is in ieder geval een heel hoopgevende ontwikkeling", zegt hij. "We weten niet of er een tweede coronagolf komt en hoe groot die wordt, maar als het vergelijkbaar is met de eerste, dan hoeven we de IC's veel minder uit te breiden."

Uitbreiden van de capaciteit is lastig, omdat er een groot personeelstekort dreigt. Veel IC-personeel heeft aangegeven bij een tweede golf niet meer veel extra uren te willen werken. In juni werd bekend dat het de bedoeling is om de capaciteit op de IC's op te schalen van 1150 naar 1350 bedden.

Vorige maand werd ook al duidelijk dat de behandeling op de IC's veranderd is en dat er minder coronapatiënten overlijden. Op dit moment liggen er 43 coronapatiënten op de intensive care. Begin april, op het hoogtepunt van de crisis, lagen er zo'n 1400 mensen met corona op de IC. Een aantal van hen werd toen opgenomen op Duitse IC's.