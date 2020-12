'Kabinet moet bedreigde advocaten beter beschermen'

De Landelijke Orde van Advocaten wil dat het ministerie van Justitie meer doet om bedreigde advocaten te beschermen. "Minister, zorg ervoor dat bedreigde advocaten die opereren in de frontlinie hun werk goed kunnen blijven doen", zei de algemeen secretaris van de Orde Raffi van den Berg in EenVandaag.

Volgens Van den Berg neemt de dreiging aan het adres van advocaten sinds de moord op Derk Wiersum in september 2019 steeds verder toe. "Excessief geweld wordt daarbij niet geschuwd. En er zijn meer beschietingen geweest", aldus Van den Berg.

Vorige week werd een advocatenkantoor in Utrecht beschoten, in augustus werd het kantoor van de bekende strafpleiter Jan-Hein Kuijpers in Amsterdam onder vuur genomen en eind vorig jaar werd in Duitsland curator Philippe Schol uit Enschede neergeschoten.

Noodnummer

Na de moord op Wiersum is door de Orde in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een speciaal noodnummer ingesteld. Dat nummer kan door advocaten 24 uur per dag worden gebeld als ze zich bedreigd voelen. Daar is in een jaar tijd volgens de Orde al honderden keren naar gebeld en bij zeker vijftig telefoontjes ging het om ernstige bedreigingen.

De beroepsorganisatie vraagt het kabinet meer geld te investeren in de veiligheid van advocaten. Bijvoorbeeld voor het vervoer van strafrechtadvocaten in zware liquidatiezaken naar de rechtbank. "Er moet door de minister en de NCTV veel beter worden geluisterd naar deze groep advocaten. Sommigen regelen hun eigen beveiliging en schaffen een kogelvrij vest aan. Maar anderen lopen tegen een muur op als ze wel beveiligd willen worden vervoerd", zei Van den Berg.

Licht geïrriteerd

Volgens minister Grapperhaus heeft de veiligheid van advocaten, rechters, officieren en misdaadjournalisten de hoogste prioriteit. "Er zijn honderden miljoenen vrijgemaakt. Zo investeren we bijvoorbeeld structureel 55 miljoen euro per jaar in ons stelsel Bewaken en Beveiligen", reageerde de minister, die zich enigszins geïrriteerd toonde door de oproep van de Orde.

"Ik heb vorig jaar nog een aantal keer met de Orde gesproken. Als zij nu zeggen: we hebben toch nog maagpijn over zaken, omdat er dingen beter moeten worden geregeld: dan moeten ze echt direct contact met mij opnemen of met de NCTV. Zo doen we dat in dit land."

Binnenkort praten de advocaten met de minister over het instellen van zogenoemde wijkplaatsen. Dat zijn safehouses waar bedreigde advocaten en anderen uit de beroepsgroep veilig kunnen werken of even kunnen bijkomen met hun gezin. Daarvoor is volgens Van den Berg een financiële injectie van 1,7 miljoen euro nodig.