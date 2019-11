Advocaat Philippe Schol werd bedreigd, verband met werk onderzocht

Advocaat Philippe Schol, die vanochtend op straat bij zijn huis in de Duitse grensplaats Gronau werd neergeschoten, werkt vooral als curator. Hij deed een aantal grote faillissementszaken. Onderzocht wordt of zijn werk als curator het motief is voor wat de Orde van Advocaten een liquidatiepoging noemt.

De 43-jarige Schol werkt onder meer aan het faillissement van de Twentse sportschool Olympic Gym. De school had in meerdere plaatsen een vestiging. De sportschool in Losser werd begin vorige maand nog beschoten en moest daarna tijdelijk dicht.

Carl Luttikhuis, de deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, houdt het voor mogelijk dat de liquidatiepoging op Schol met het faillissement van de sportschool te maken heeft.

Bij het huis van de eigenaar van de sportschool is in 2017 een wietplantage ontdekt. De eigenaar zelf werd toen opgepakt op verdenking van witwassen. RTV Oost schrijft dat Schol hem vervolgens aansprakelijk heeft gesteld. "Het is mij bekend dat Schol nogal in de clinch heeft gelegen met de bestuurder van deze sportschool", zegt Luttikhuis daarover.