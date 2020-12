Kabinet: reizen vanuit VK en Zuid-Afrika 'snel' mogelijk met negatieve test

Het reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika moet snel mogelijk worden voor mensen die een negatieve coronatestuitslag kunnen laten zien. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het gaat dan om de gangbare PCR-test, die in de 72 uur voorafgaand aan de reis is afgenomen.

Wanneer dit ingaat, wil de minister nog niet zeggen. "We zijn nu in gesprek met vervoerders, luchtvaartmaatschappijen en veerbootbedrijven hoe snel ze dit voor elkaar kunnen krijgen." Ook wordt overlegd binnen de EU om de maatregel af te stemmen.

"We hopen dat het niet heel erg lang gaat duren", zegt Van Nieuwenhuizen. Maar ze geeft geen garanties dat mensen voor de Kerst weer thuis zijn. Reizigers moeten na aankomst in Nederland overigens wel gewoon tien dagen in thuisquarantaine.

Vliegverbod

Sinds gisteravond geldt een vliegverbod voor alle passagiersvluchten van Zuid-Afrika naar Nederland. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die in Zuid-Afrika is vastgesteld, tegen te gaan.

En sinds afgelopen weekend geldt er al een reisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk vanwege een andere opgedoken mutatie van het coronavirus.