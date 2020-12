Discussie in PvdA-gelederen over lijsttrekkerschap Asscher

Binnen de PvdA wordt een discussie gevoerd over het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher. Onder plaatselijke afdelingen circuleert een brief van de afdeling Hoeksche Waard waarin wordt gesteld dat Asscher door zijn rol in de toeslagenaffaire geen lijsttrekker kan zijn bij de komende verkiezingen. Anderen in de partij denken niet dat het tot zijn terugtreden zal leiden.

Asscher bood gisteravond excuses aan voor de fouten die hij als minister van Sociale Zaken en vicepremier in het tweede kabinet Rutte heeft gemaakt. Hij vindt achteraf dat hij onvoldoende heeft doorgevraagd na signalen dat de fraudejacht van de Belastingdienst uit de hand liep. Hij schaamt zich naar eigen zeggen voor zijn rol in de affaire.

Excuses niet genoeg

Maar volgens de opstellers van de brief zijn excuses niet genoeg. Asscher is in hun ogen medeverantwoordelijk voor het "ongekende onrecht dat de ouders is aangedaan".

"Hij heeft actief bijgedragen aan het met voeten treden van vrijwel alle klassieke sociaaldemocratische kernwaarden", staat in de brief. "Er is onder meer ernstig afbreuk gedaan aan de verzorgingsstaat en kwetsbare mensen zijn niet beschermd door de staat, maar erdoor te gronde gericht."

Apps over geloofwaardigheid

RTL Nieuws heeft appverkeer ingezien tussen PvdA'ers die op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan en mensen die nauw betrokken zijn bij de campagne. In die appgroepen wordt openlijk de vraag gesteld of Asscher nog wel geloofwaardig is als lijsttrekker.

Anonieme Haagse bronnen bevestigen aan de NOS dat er gerommel is in de partij. Maar volgens politiek verslaggever en PvdA-kenner Wilco Boom lijkt het er niet op dat de positie van Asscher op dit moment in het geding is.

"Niets is zeker in de politiek, maar veel PvdA'ers zien in Asscher nou juist de lijsttrekker die het met succes kan opnemen tegen Mark Rutte. Bovendien wijzen ze erop dat de verwijten aan bijvoorbeeld Rutte en minister Wiebes in de toeslagenaffaire veel groter zijn", zegt Boom.

Ruimhartig toegegeven

Dat geldt ook voor Gerard Bosman, bestuurslid van Linksom, een beweging die al jaren strijdt voor een progressievere koers van de PvdA. Hij staat bekend als een zeer kritisch partijlid, maar denkt niet dat de PvdA gebaat is bij het terugtreden van Asscher.

"Ik snap de kritiek, maar hij heeft zijn fouten ruimhartig toegegeven. Ruimhartiger dan de andere hoofdrolspelers in de affaire. Ik denk dat we het vertrouwen in de PvdA het beste weer kunnen opbouwen met de koers die Asscher nu heeft ingezet."