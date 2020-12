Asscher maakt excuses voor rol toeslagenaffaire: 'Pijnlijke constateringen'

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft excuses aangeboden voor zijn rol in de kinderopvangtoeslagenaffaire. In reactie op een snoeihard rapport over de kwestie schrijft hij op Facebook: "De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte".

Asscher was van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken. In die periode werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur, met als gevolg dat ze soms tienduizenden euro's aan toeslagen moesten terugbetalen. Asscher was als minister niet verantwoordelijk voor de fiscus, maar wel voor de Wet kinderopvang waarin de kostenverdeling voor opvang is geregeld.

Vorige week oordeelde een parlementaire ondervragingscommissie dat ouders "ongekend onrecht" was aangedaan en dat beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Asscher getuigde voor die commissie.

Het kabinet heeft in 2019 al excuses aangeboden. "Formeel is dat mede namens eerdere kabinetten en dus ook namens mij", schrijft Asscher. "Maar ik wil ook persoonlijk mijn excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor geraakt is."

'Heb ik niet goed genoeg gedaan'

De oud-minister zegt dat er meerdere momenten waren waarop hij had kunnen doorvragen "om beter te begrijpen hoe hardvochtig de wetgeving op dit punt uitpakte voor sommige mensen". "Dat heb ik niet goed genoeg gedaan."

Asscher zegt verder dat er lessen getrokken moeten worden uit de affaire en dat gedupeerde ouders zo snel mogelijk gecompenseerd moeten worden. "Dit mag nooit meer gebeuren", besluit hij.