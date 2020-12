VK komende dagen geïsoleerd, 'voor het eerst in tientallen jaren'

"Zeker in de haven van Dover moet je de komende dagen niet zijn", zegt correspondent Tim de Wit. De haven werd aan het begin van de nacht gesloten voor alle vrachtwagens en personenauto's. Alleen losse trailers worden nog overgevaren naar Frankrijk.

"Er stonden de afgelopen dagen al lange files, want bedrijven proberen vanwege de brexit nog snel vracht te vervoeren", zegt De Wit. "Maar nu kun je er helemaal niet meer doorheen. Voor de chauffeurs die er al stonden, wordt het lang wachten en ze moeten hopen dat ze nog op tijd thuis zijn voor de Kerst."

Het is nog wel mogelijk om via Calais naar Dover te reizen, maar het is onduidelijk of en wanneer de chauffeurs kunnen terugkeren. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland raadt het vrachtwagenchauffeurs daarom voorlopig af naar het VK te gaan.

Normaal gesproken gaan rond deze tijd 10.000 vrachtwagens per dag de grens over. De Wit spreekt van een unieke situatie. "Het is voor het eerst in tientallen jaren niet meer mogelijk om het Britse eiland te verlaten. In ieder geval de komende 48 uur kan dat niet met het vliegtuig, de trein, de veerboot of met de auto via de Kanaaltunnel."

De Britse regering is vandaag in crisisberaad bijeen om tot een gecoördineerde aanpak te komen op het gebied van transport van en naar het VK. Ook EU-voorzitter Duitsland heeft een crisisvergadering ingelast.