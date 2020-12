Britse veerboten niet meer welkom, meer landen sluiten grens voor reizigers VK

In de meeste gevallen betreft het alleen passagiers die met het vliegtuig komen. Maar in Frankrijk geldt de beperking met ingang van 23.00 uur vanavond voor alle soorten vervoer. Daar kun je dus ook niet meer per auto via de Eurotunnel binnenkomen. In Nederland worden sinds vanavond geen veerboten uit het Verenigd Koninkrijk meer toegelaten.

Andere landen

Oostenrijk, Zweden, Roemenië, Litouwen, Letland, Bulgarije en Tsjechië overwegen ook hun luchthavens te sluiten voor reizigers uit het VK.

Ierland, dat als buurland nauwe banden met het VK onderhoudt, kiest voorlopig voor een beperking van het verkeer met de Britten. Dinsdag wordt besloten of er verdergaande maatregelen nodig zijn. Schotland heeft alle verkeer met de rest van het VK stilgelegd.

Crisisberaad

Duitsland heeft als fungerend voorzitter van de EU de 27 lidstaten opgeroepen om morgen in Brussel crisisberaad te houden om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Voor zover bekend is El Salvador het eerste land buiten Europa dat reizigers uit het VK weert. Ook reizigers uit Zuid-Afrika zijn niet meer welkom, omdat ook daar een nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke variant van het virus rondgaat. Dat is overigens weer een andere variant dan die heerst in delen van Engeland.

Laatste kaartjes

Op het station St. Pancras in Londen waren vandaag veel mensen die nog met de trein naar het vasteland wilden reizen.

"Wij hebben de laatste kaartjes voor de Eurostar vandaag", zei een Fransman tegen persbureau Reuters. "We hadden een kaartje voor maandag en dinsdag. Maar gezien de situatie willen we geen risico nemen. We waren de laatsten."

Snelle toename

De Britse premier Johnson maakte gisteren bekend dat de snelle toename van het aantal besmettingen in Londen en het zuiden en oosten van Engeland mogelijk voor een belangrijk deel aan de nieuwe variant te wijten is. Dat lijkt niet ziekmakender of dodelijker dan andere varianten, maar is volgens de Britten wel tot 70 procent besmettelijker.

Het VK telde vandaag bijna 36.000 nieuwe besmettingen: het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Er kwam ook een recordaantal sterfgevallen bij: 326. Het totale aantal Britten dat aan de gevolgen van een besmetting is overleden is nu 67.000.

Om te voorkomen dat de zorg nog verder belast wordt en nog meer mensen ziek worden of sterven kondigde Johnson een streng pakket maatregelen aan, die ook gelden met de kerstdagen.