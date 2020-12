Van Kooten-Arissen richt nieuwe partij op: Splinter

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen begint een eigen partij met de naam Splinter. Van Kooten is op dit moment onafhankelijk Kamerlid.

In een interview met het AD noemt ze haar nieuwe partij een liberale beweging waarbij iedereen mee kan doen. "Bij Splinter worden Kamerleden echt onafhankelijk en is er geen verstikkende fractiediscipline. We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid zelf mag bepalen wat hij of zij stemt", zegt Van Kooten.

De 37-jarige Van Kooten stapte anderhalf geleden uit de fractie van de Partij voor de Dieren, vanwege een meningsverschil over de koers. Later werd ze lid van 50Plus en daarna sloot ze zich aan bij de Partij voor de Toekomst, om die een paar maanden later weer te verlaten.

De kandidatenlijst van Splinter wordt half januari bekendgemaakt.