Oud-PvdD'er Van Kooten (36) naar 50Plus: 'Partij heeft groot hart voor dieren'

Oud-Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Femke Merel van Kooten, stapt over naar 50Plus. De 36-jarige politica vertrok afgelopen zomer bij de PvdD, omdat ze zich niet kon vinden in de partijkoers. Ze hield wel haar Kamerzetel en ging verder als eenmansfractie. Eind december is ze in het geheim lid geworden van 50Plus, zegt ze in een interview met het AD.

Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Van Kooten heeft zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe haalbaar het is om zelf een nieuwe partij op te richten. "Ik moet realistisch zijn", zegt ze in de krant. "Als ik straks met mijn eigen partij geen zetel haal, gaan de stemmen van de mensen die wel op mij hebben gestemd naar een willekeurige partij die daarmee een restzetel krijgt. En wat heb ik dan bereikt?"

Klik met Krol

Van Kooten zegt dat ze in de Kamer een klik heeft met 50Plus-leider Henk Krol en de afgelopen tijd vaak complimenten van hem kreeg. "Hij zei letterlijk dat iemand als ik behouden moet blijven voor de Kamer." Krol bracht Van Kooten in contact met 50Plus-oprichter Jan Nagel om te kijken hoe ze een eigen partij zou kunnen oprichten. "Maar op dat moment wist ik eigenlijk al dat ik dat niet zag zitten."

Henk Krol vroeg het 36-jarige Kamerlid daarop om zich eens te verdiepen in de standpunten van de ouderenpartij. "Die hebben we samen doorgenomen. En toen dacht ik vrij snel: deze partij past bij mij", zegt Van Kooten.

Geen plek beloofd

Ze vindt het geen vreemde overstap, want volgens Van Kooten lijken de Partij voor de Dieren en 50Plus veel op elkaar. "50Plus heeft een groot hart voor dieren en kwetsbare mensen. De partij heeft de meeste voorstellen van de Partij voor de Dieren over dierenwelzijn gesteund. Bij de vorige verkiezingen waren er zelfs plannen voor een lijstverbinding tussen beide partijen."

Femke Merel van Kooten zegt dat haar voor de komende verkiezingen geen hoge plaats op de kandidatenlijst van 50Plus is beloofd. De kandidatencommissie en het congres van 50Plus moeten daar nog over beslissen.