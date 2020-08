Van Kooten alweer weg bij Partij voor de Toekomst

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen stapt uit de Partij voor de Toekomst. Na drie maanden gaat ze weg bij de partij, die ze samen met oud-50Plus-leider Henk Krol oprichtte, meldt het AD.

In een interview met de krant zegt Van Kooten dat ze buiten vrijwel alle besprekingen is gehouden met de Groep Otten (GO), van voormalige bestuurslid van Forum voor Democratie Henk Otten. Die gesprekken gingen over de in juni aangekondigde fusie tussen de partijen. Tweede Kamerleden Krol en Van Kooten en Eerste Kamerleden Otten en Jeroen de Vries zeiden toen politiek te gaan samenwerken.

"Lang was voor mij onduidelijk hoe de samenwerking tussen de Partij voor de Toekomst en GO eruit zou zien", zegt Van Kooten. "Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit."

Kamerlid Van Kooten stapte vorig jaar juli uit de Partij voor de Dieren, omdat ze vond dat de partij zich te veel richtte op dierenwelzijn en te weinig op bijvoorbeeld het milieu. Ze ging verder als eenmansfractie en werd later lid van 50Plus. Toen Krol in mei vertrok bij 50Plus na een intern partijconflict, nam hij Van Kooten mee. Van Kooten gaat nu weer verder als zelfstandig Kamerlid.