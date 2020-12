In Zuid-Afrika grote zorgen over weer nieuwe variant coronavirus

Ook in Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Die wordt gevonden bij coronatesten in het hele land.

Zuid-Afrika heeft zo'n 100.000 besmettingen, gisteren kwamen er op één dag bijna 11.000 besmettingen bij. De afgelopen weken neemt het aantal nieuwe besmettingen snel toe, terwijl het in Zuid-Afrika volop zomer is.

"Wetenschappers zien dat deze variant veel besmettelijker is en zich sneller verspreidt, net als in Engeland", zegt correspondent Bram Vermeulen. In het Verenigd Koninkrijk dook een variant van het virus op die tot 70 procent besmettelijker is, maar het zou in Zuid-Afrika niet gaan om dezelfde variant.

In Zuid-Afrika gaat het virus ook veel rond onder jongeren, vertelt Vermeulen. "Veel scholieren hebben eindexamen gedaan, die hebben dat gevierd en al die feesten bleken superspreaders te zijn."

Als gevolg hiervan zitten de ziekenhuizen in de provincies West-Kaap en Oost-Kaap al aan de grens van hun capaciteit.

Economie

De regering durft geen strenge lockdown af te kondigen, omdat de economie dat niet aankan. Vermeulen: "Zuid-Afrikanen hebben ook niet de buffer om dat allemaal op te vangen, zoals Nederlanders. En dus worden er hier pleisters op de wonden geplakt. Die maatregelen zijn niet altijd even goed te begrijpen. Zo gaan stranden dicht, maar niet in Kaapstad, waar nu massaal toeristen zijn." Ook is de verkoop van alcohol in het weekend aan banden gelegd.

De regering hoopt dat het vaccin dat is besteld, ook goed werkt tegen deze variant van het virus. Al zeggen wetenschappers dat het jaren duurt voordat een virus zo is gemuteerd dat een vaccin helemaal niet meer werkt. Vermeulen: "Eigenlijk op het moment dat Zuid-Afrika even op wat verlichting hoopte, krijg je deze variant en heel veel zorgen over het nieuwe jaar."

Vliegverboden

Ook zit het land in de maag met vliegverboden die uit voorzorg worden afgekondigd. Duitsland heeft al gezegd dat er een verbod komt op vluchten uit Zuid-Afrika vanwege de nieuwe coronavariant.

Steeds meer Europese landen hebben de grenzen gesloten voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, ook Nederland.