Bram van der Vlugt dacht nooit aan stoppen

Zijn televisiecarrière gaat begin jaren 60 al van start, als hij reageert hij op een advertentie van de NCRV die een jonge acteur zoekt voor de rol van dokter Finlay in een nieuwe doktersserie Memorandum van een dokter. Hij wordt aangenomen en de serie wordt een groot succes, waardoor hij al snel beroemd is in Nederland.

Sinds die tijd is hij met grote regelmaat in grote en kleine rollen op televisie te zien. Hij speelt mee in series als Sil de Strandjutter, De Fabriek, Herenstraat 10, Medisch Centrum West, Unit 13, Keyzer & De Boer advocaten en Moordvrouw.

Zijn eerste filmrol krijgt hij in 1976 in Alle dagen feest, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel van Remco Campert uit 1955. Verder is hij te zien in onder meer Pastorale 1943 en Gouden Kalf-winnaar De stilte rond Christine M. Ook speelt hij vaak in jeugdfilms, zoals De brief voor de koning in 2008, maar vaker nog in de rol van Sinterklaas.