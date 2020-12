Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden

Van der Vlugt werd in 1934 geboren in Den Haag. Hij had een Joodse moeder, die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Zelf werd hij niet gedeporteerd, omdat zijn vader niet-Joods was.

Na de oorlog volgde hij de toneelopleiding aan de Toneelschool in Amsterdam. Hij studeerde in 1961 af als acteur en regisseur. In de jaren 60 brak Van der Vlugt door als dokter Finlay in de tv-serie Memorandum van een dokter.

Ook op hoge leeftijd was hij nog actie als acteur. "Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen", was zijn conclusie. Deze zomer speelde hij nog in een toneelstuk en voor de komende jaren stonden nog tournee, een reprise en twee speelfilms op de agenda.

"Bram van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van dit vak en het vak niet van hem", zegt zijn manager in een necrologie.

Bang voor corona

In een interview met het AD zei hij oktober nog dat hij het plan had om 95 jaar te worden en dat hij allesbehalve dacht aan stoppen. Hij noemde in dat interview de coronatijd "verschrikkelijk".

Van der Vlugt: "Ik ben banger dan in maart. Nu kom je niet meer weg met: ach ja, misschien word ik maar een beetje ziek. Dat zou kunnen, maar op mijn leeftijd niet meer, denk ik."