IC’s in Stockholm overbelast: 'Het is moeilijk om dit vol te houden'

Angelica Enqvist werkt nachtdiensten en voelt een groeiend onbehagen. "Er duiken beelden op van de eerste golf, toen de situatie het ergst was. Ik kan wakker schrikken en bang zijn dat ik wat vergeten ben."

Door het tekort aan personeel moet er constant worden gekozen. "Dan richten we ons bijvoorbeeld op de medicijnen en de aanvulling van pompen. Maar we hebben bijvoorbeeld geen tijd voor het verzorgen van ligwonden. Ook het contact met familie is er niet meer, alleen als een patiënt stervende is. Enqvist: "Ik ben ook bang. Bang om zelf besmet te raken en om mijn gezin te besmetten. Ik heb twee kleine kinderen."

Strengere regels

De Zweedse regering was tot voor kort nauwelijks zichtbaar: het uitzetten van de corona-strategie werd voor een groot deel aan het Zweedse RIVM, met als boegbeeld epidemioloog Anders Tegnell, overgelaten. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Vorige maand sprak de Zweedse premier Stefan Löfven de bevolking in een tv-uitzending toe en riep hij ze op om vooral thuis te blijven. En vandaag kondigde de premier een aantal nieuwe aanscherpingen aan die vanaf 24 december gaan gelden. Vergeleken met andere landen, blijven het lichte maatregelen. Horeca en detailhandel blijven in Zweden open, maar er mogen nu vier in plaats van acht personen in cafés en restaurants aan een tafeltje zitten.

Bovendien wordt aangeraden om in het openbaar vervoer tijdens spitsuren een mondkapje te dragen. "Ik vertrouw erop dat alle Zweden de ernst van de situatie inzien", aldus Löfven.

Koning Carl XVI Gustaf vindt de Zweedse corona-aanpak geen succes. "We hebben gefaald":