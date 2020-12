Consumentenbond krijgt honderden klachten binnen op nieuw 'vakantiemeldpunt'

De Consumentenbond heeft in een paar uur tijd bijna 500 klachten binnengekregen over geannuleerde vliegtickets, pakketreizen en accommodaties. De bond opende vanochtend een 'vakantiemeldpunt' waar consumenten met klachten terechtkunnen. "De hoeveelheid klachten geeft aan dat het mensen hoog zit", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Veel vakanties en reizen werden het afgelopen jaar geannuleerd of noodgedwongen omgeboekt. De Consumentenbond concludeerde al eerder dat reisaanbieders zich in die situaties niet altijd aan de regels hebben gehouden. De bond wil met het meldpunt duidelijk krijgen welke problemen er nu nog zijn. Positieve reacties zijn ook welkom.

Randjes van wat mag werden opgezocht

De organisatie kreeg sinds het begin van de coronacrisis "vele honderden" klachten over luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites. Sommige aanbieders dwongen consumenten om vouchers te accepteren of betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug. Deze vouchers bleken niet altijd terugbetaling te garanderen wanneer de reisorganisaties failliet ging.

Ook werd in sommige gevallen niet de hele reissom vergoed, of werden bij het omboeken onterecht kosten berekend. Klantenservices waren bovendien vaak slecht, of helemaal niet bereikbaar, zo is volgens de bond te horen in veel klachten.

"We merken dat de randjes van wat er mag, zijn opgezocht. Wij hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin reisaanbieders zitten. Maar consumenten moeten hier niet de dupe van worden."