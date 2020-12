'Nieuwe zoekactie naar lichaam van Tanja Groen'

Er komt binnenkort een nieuwe zoekactie naar het lichaam van de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen. Dit keer trekken particuliere onderzoekers, het Openbaar Ministerie en de politie samen op. Dat zegt de Haarlemse emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen tegen het Noordhollands Dagblad. Van Koppen is nauw bij de coldcasezaak betrokken.

De 18-jarige Tanja Groen verdween in augustus 1993. Ze was net op kamers gegaan in Gronsveld, op een half uur fietsen van Maastricht. Daar zou ze gaan beginnen aan een studie gezondheidswetenschappen. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vertrok van het slotfeest van haar ontgroeningsweek.

Studenten van het ooit door Van Koppen begonnen project Gerede Twijfel bogen zich op verzoek van de politie over de zaak. Dat leidde tot een rapport met concrete aanwijzingen, dat in 2018 werd ingeleverd bij de coldcase-officier van het OM in Limburg.

Speurhonden

In het najaar van 2019 kreeg het coldcaseteam van de politie Limburg informatie dat het stoffelijk overschot van Groen mogelijk in een graf zou liggen in Maastricht. In januari van dit jaar werd het graf geopend en laag voor laag onderzocht, maar zonder resultaat. De politie ontving daarna volgens 1Limburg wel zestig nieuwe tips.

De zaak is opnieuw actueel. "We gaan met speurhonden de hei op", zegt Van Koppen tegen de krant. "De politie assisteert met forensische rechercheurs."

De nieuwe zoektocht begint waarschijnlijk volgende maand.