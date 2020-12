Harde verwijten in Kamer over Binnenhof-verhuizing

Voorzitter Tellegen is ook blij dat ze nu in het openbaar kan vertellen wat er al lange tijd achter de schermen speelt. Allerlei belangrijke zaken zijn nog onduidelijk, vergunningen zijn nog niet verleend. "Het is onverantwoord om nu verder te gaan."

Houd je mond

Arib en Tellegen vinden het allebei logisch om "even pas op de plaats" te maken en te kijken wat nu het beste is. Arib hoopt dat de Kamer dan een verantwoord en juist besluit neemt. "Ik krijg alleen te horen: Kamer houd je mond. Niet zeuren."

Het openbare gesprek met Pechtold en later met Arib en Tellegen was bedoeld om de Kamerleden verder te helpen met het besluit om wel of niet te verhuizen. "Eigenlijk heb ik alleen meer vragen gekregen", verzucht SP-Kamerlid Beckerman.

Morgen komen nog onderzoekers van de voor- en nadelen van een stap-voor-stap-renovatie aan het woord. En daarna is het beslissende Kamerdebat.