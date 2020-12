Harry en Meghan gaan podcasts maken, sluiten deal met Spotify

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een meerjarig contract getekend bij muziekdienst Spotify. Ze gaan voor het bedrijf podcasts maken, meldt Spotify in een persbericht.

Nog voor het einde van het jaar is de eerste podcast van Harry en Meghan te beluisteren. Daarin praten ze met "inspirerende gasten" over hoopvolle verhalen.

"De hertog en hertogin van Sussex wonen weliswaar in Californië, maar hun kracht is dat ze wereldburgers zijn", zegt Dawn Ostroff, bij Spotify verantwoordelijk voor de inhoud, over de deal met Harry en Meghan.

In een gezamenlijke verklaring zeggen Harry en Meghan podcasten leuk te vinden, "omdat we dan weer echt even luisteren", zeggen ze. "Met de uitdagingen van 2020 is er nooit een belangrijker moment geweest om dat te doen, want als we elkaars verhalen horen, worden we eraan herinnerd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn."

Breuk met Buckingham Palace

Harry en Meghan gaven begin dit jaar aan een stap terug te willen doen in het Britse koningshuis. Vanwege de breuk met Buckingham Palace mogen Harry en Meghan sinds 31 maart hun koninklijke titels niet meer gebruiken. Ook moest Harry zijn militaire eretitels inleveren.

De prins zei een rustiger leven te willen, buiten de schijnwerpers, om zijn zoon Archie rustig op te laten groeien. Daarvoor wilde het paar ook verhuizen naar de geboortestreek van de Amerikaanse Markle. Het stel kocht in augustus een villa bij Los Angeles.

Begin september tekenden Harry en Meghan al een meerjarig contract bij streamingdienst Netflix.