Harry en Meghan kopen villa bij LA

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun intrek genomen in hun nieuwe huis in de VS. Hoewel een woordvoerder geen verdere details wil geven, heeft The Los Angeles Times ontdekt dat de twee een villa hebben gekocht in Montecito, bij Los Angeles.

Het landhuis van 12 miljoen euro is 1350 vierkante meter groot, heeft negen slaapkamers en een eigen bioscoop, gymzaal en recreatieruimte. Ook is er een gastenverblijf met twee slaapkamers, een tennisbaan en een zwembad.

Montecito ligt anderhalf uur rijden van LA, vlak bij Santa Barbara aan de Pacifische kust. Onder de nieuwe plaatsgenoten van Harry en Meghan zijn veel beroemdheden, zoals Oprah Winfrey en Ellen DeGeneneres.

"De hertog en hertogin van Sussex hebben in juli hun nieuwe verblijf betrokken", zei de woordvoerder. "Ze voelen zich thuis in de rustige privacy van hun nieuwe gemeenschap." In de vrijgegeven verklaring wordt ook gevraagd de privacy van het echtpaar en hun buren te respecteren.

Rustiger

Harry en Meghan gaven begin dit jaar aan niet meer volledig voor het Britse koningshuis te willen werken. Vanwege de breuk met Buckingham Palace mogen Harry en Meghan sinds 31 maart hun koninklijke titels niet meer gebruiken. Ook moet Harry zijn militaire eretitels inleveren.

De prins zei een rustiger leven te willen, buiten de schijnwerpers, om zijn zoon Archie rustig op te laten groeien. Daarvoor wilde het paar ook verhuizen naar de geboortestreek van Meghan Markle.